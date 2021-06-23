Глава Крыма отклонил рекомендацию Роспотребнадзора закрыть курорты Ялты

Сергей Аксенов сказал, что это маловероятно выполнить с учетом, что люди купили путевки и сняли квартиры, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что из-за плохого качества воды после недавнго наводнения есть риск распространения острых кишечных инфекций.