Необходимый для посещения заведений общепита в Москве ПЦР-тест можно будет сдать только в столичных лабораториях

Об этом предупредил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он пояснил, что это позволяет лабораториям автоматически передавать результаты тестов в информационную систему, передает «Интерфакс». Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня посещать кафе, бары и рестораны можно будет только со специальным графическим кодом. Этот код должен подтвердить, что гражданин привился от коронавируса, либо переболел в течение последних 6 месяцев, либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней
2021-06-23T04:26:02+03:00
2021-06-23T04:28:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:26, 23 июня 2021
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