Необходимый для посещения заведений общепита в Москве ПЦР-тест можно будет сдать только в столичных лабораториях

Об этом предупредил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он пояснил, что это позволяет лабораториям автоматически передавать результаты тестов в информационную систему, передает «Интерфакс». Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня посещать кафе, бары и рестораны можно будет только со специальным графическим кодом. Этот код должен подтвердить, что гражданин привился от коронавируса, либо переболел в течение последних 6 месяцев, либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней