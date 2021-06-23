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03:17, 23 июня 2021

В США проведут расследование жесткого обращения с индейскими детьми в школах более 100 лет назад

Это объявила министр внутренних дел Дебора Холэнд, которая стала первой представительницей коренного населения страны на этом посту. По ее словам, необходимо пролить свет на умалчиваемые травмы прошлого, какими тяжелыми бы они не были. В США до середины прошлого века действовали религиозные школы, куда помещали индейских детей, отобранных у родителей с целью ассимиляции.


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