Роспотребнадзор потребовал, чтобы заведения общепита Ялты после наводнения перешли на одноразовую посуду

В противном случае общепит должен быть закрыт, сказала глава регионального управления Наталья Пеньковская. По ее словам, остается риски распространения инфекции через водопроводную воду, ее категорически нельзя пить и использовать для приготовления пищи, передает «Интерфакс».
2021-06-23T03:17:30+03:00
2021-06-23T03:17:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:17, 23 июня 2021
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