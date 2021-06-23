Власти Польши обвинили в кибератаке хакеров, связанных с российскими спецслужбами

В правительстве подчеркнули, что располагают доказательствами, передает агентство Associated Press. Отмечается, что 100 из более четырех тысяч аккаунтов в соцсетях, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Российская сторона эти обвинения пока не комментировала.
2021-06-23T03:16:58+03:00
2021-06-23T03:16:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:16, 23 июня 2021
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