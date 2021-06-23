Тверской суд Москвы приговорил к реальному сроку двух участников январской акции в поддержку Алексея Навального

Ольга Бендас и Александр Глушков накануне вечером получили по два года колонии. Как передает Интерфакс, они признали вину в нападении на полицейских, но в суде Ольга Бендас заявила о своей невиновности. Как следует из документа, который российские власти направили верховному комиссару ООН по правам человека, на зимних акциях в поддержку политика Алексея Навального были задержаны больше 17,5 тысяч человек.