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03:15, 23 июня 2021

Тверской суд Москвы приговорил к реальному сроку двух участников январской акции в поддержку Алексея Навального

Ольга Бендас и Александр Глушков накануне вечером получили по два года колонии. Как передает Интерфакс, они признали вину в нападении на полицейских, но в суде Ольга Бендас заявила о своей невиновности. Как следует из документа, который российские власти направили верховному комиссару ООН по правам человека, на зимних акциях в поддержку политика Алексея Навального были задержаны больше 17,5 тысяч человек.


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