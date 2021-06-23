Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлен до завтрашнего вечера

В Гидрометцентре это объясняют аномальной жарой. По словам синоптиков, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов, передает «Интерфакс». Ожидается, что сегодня будут побиты два температурных рекорда – для этого дня и всего июня. По прогнозу столбик термометра поднимется до 36 градусов.
2021-06-23T02:10:31+03:00
2021-06-23T02:10:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 23 июня 2021
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