Британский художник Бэнкси лишился прав на две свои работы из-за отказа раскрыть личность

Решение вынесло ведомство интеллектуальной собственности ЕС. Как пишет газета «Дейли телеграф», объектами споров стали два монохромных граффити «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса». Издание подсчитало, что за полгода Бэнкси потерял права интеллектуальной собственности на шесть своих работ.
2021-06-23T02:10:06+03:00
2021-06-23T02:10:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 23 июня 2021
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