Британский художник Бэнкси лишился прав на две свои работы из-за отказа раскрыть личность

Решение вынесло ведомство интеллектуальной собственности ЕС. Как пишет газета «Дейли телеграф», объектами споров стали два монохромных граффити «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса». Издание подсчитало, что за полгода Бэнкси потерял права интеллектуальной собственности на шесть своих работ.