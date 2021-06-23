Совет Федерации перед уходом на каникулы сегодня рассмотрит более 150-ти законов.

Среди них запрет на участие в работе нежелательных организаций за пределами России и закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать представительства в нашей стране. В нынешней сессии это будет последнее пленарное заседание верхней палаты парламента.
2021-06-23T02:09:02+03:00
2021-06-23T02:09:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 23 июня 2021
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