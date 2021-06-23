Задержанных в Москве участников группы Pussy Riot остановили на ночь в полиции

Это сообщила адвокат Ольга Карлова. Она сказала «Интерфаксу», что Марию Алехину, Ольгу Шалину и их друга задержали, когда они ехали в такси. Ближе к ночи Карлова сообщила ТАСС, что Алехиной вменяют неповиновение полиции и что она задержана якобы из-за акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста. Адвокат отметила, что Алехина вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса, о чем уведомила следователя. Накануне в Москве был задержана и муниципальный депутат Людмила Штейн. Ее обвинили в неповиновении полиции, но Пресненский суд вернул МВД материалы дела для устранения недостатков.

Алехина и Штейн проходят по уголовному делу о нарушении санитарных норм на январской акции в поддержку политика Алексея Навального.

