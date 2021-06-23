Национальное агентство по санитарному надзору указало, что «Афиавир» не продемонстрировал клинического эффекта и его использование сопряжено с риском для здоровья, передает ТАСС. «Афиавир» является аналогом японского противовирусного препарата «Фавипиравир».
Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции запретили в Бразилии
Национальное агентство по санитарному надзору указало, что «Афиавир» не продемонстрировал клинического эффекта и его использование сопряжено с риском для здоровья, передает ТАСС. «Афиавир» является аналогом японского противовирусного препарата «Фавипиравир».