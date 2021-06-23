Сборная Хорватии обыграла шотландцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:0. В другом матче команда Англии победила сборную Чехии 1:0. Две эти команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершится сегодня четырьмя матчами в Петербурге, Севилье, Мюнхене и Будапеште. Сборная Словакии сыграет с командой Испании, шведы проведут встречу с поляками, немцы встретятся с венграми, а французы — с португальцами.