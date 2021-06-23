В телецентре «Останкино» сегодня простятся с известным журналистом Анатолием Лысенко

Ему было 84 года. Анатолий Лысенко был одним из создателей телепрограммы «Взгляд», в 90-е годы возглавлял ВГТРК, является одним из основателей телеканала «ТВ-Центр». С 2021 года был гендиректором Общественного телевидения России. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
2021-06-23T01:14:04+03:00
2021-06-23T01:14:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 23 июня 2021
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