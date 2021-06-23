Муниципальный совет одного их районов Праги решил оставить название улицы советского маршала Ивана Конева

Но на ней появятся таблички с его биографией, в которой будет указано, что он руководил подавлением восстания в Венгрии в 1956 году. А также возглавлял делегацию в Чехословакии, которая провела разведку перед введением советских войск в 1968. При этом на табличке будет написано, что Конев один из самых прославленных советских полководцев времен Второй мировой войны, чьи войска первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года, передает ТАСС. В апреле прошлого года власти Праги убрали памятник Коневу, что вызвало резкую реакцию российского МИДа.