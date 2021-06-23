В мэрии Москвы заявили, что не планируют ограничивать вход в магазины и столичный транспорт

Это сказал ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня посещать кафе, бары и рестораны можно будет только со специальным графическим кодом. Этот код должен подтвердить, что гражданин привился от коронавируса, либо переболел в течение последних 6 месяцев, либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Причем, как отметили в мэрии, сдавать тесты необходимо только в московских лабораториях. В нашем эфире Алексей Немерюк добавил, что для проверки графического кода посетителям придется подтвердить личность с помощью паспорта
2021-06-23T01:12:59+03:00
2021-06-23T01:12:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2859320-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 23 июня 2021
Загрузка комментариев...