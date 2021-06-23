Накануне в Глазго она обыграла команду Шотландии со счетом 3:1. В Лондоне англичане одержали верх над чехами 1:0. Таким образом хозяева поля также вышли в следующий раунд турнира. Сегодня на чемпионате завершается тур у групп E и F. Швеция играет с Польшей, Словакия с Испанией, немцы встретятся с венграми, а португальцы – с французами.