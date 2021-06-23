Международная организация гражданской авиации представит отчёт об инциденте с рейсом,принудительно посаженном в Минске

Международная организация гражданской авиации сегодня представит предварительный отчёт об инциденте с рейсом, принудительно посаженном в Минске.

Организация, которая выясняет обстоятельства инцидента, ждёт информации от нескольких стран. Две из них — Белоруссия и Польша — предоставили предварительные сведения. Международная организация гражданской авиации рассчитывает в скором времени получить данные от Греции, Ирландии, Швейцарии и Литвы. Месяц назад самолёт ирландской авиакомпании Ryanair — он летел из Афин в Вильнюс — был принудительно по приказу президента Белоруссии посажен в Минске. На борту в числе пассажиров находился журналист, в прошлый главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, сейчас он вместе со своей девушкой Софьей Сапегой — она россиянка — в СИЗО КГБ. Им грозят большие тюремные сроки по уголовным статьям. Атакой на европейскую авиабезопасность назвал министр транспорта Ирландии принудительную посадку лайнера. После инцидента страны ЕС, а также Британия и США закрыли своё воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков и запретили своим авиакомпаниям летать через Белоруссию. На этой неделе ЕС и США ужесточили санкции против Минска из-за инцидента с самолетом.

Итоговый отчет специалисты представят на следующей сессии Совета международной организации в середине сентября.