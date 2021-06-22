Шотландия сравняла счет в матче с командой Хорватии

Встреча в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу проходит в Глазго. Первый мяч в ходе игры забил полузащитник гостей Никола Влашич на 17 минут. К концу первого тайма ответный гол оформил полузащитник хозяев Каллум МакГрегор. В другом матче, в Лондоне, между англичанами и чехами, ведут хозяева поля со счетом 1:0. Сейчас и там и там начинается второй тайм.

