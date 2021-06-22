Руководство Евросоюза призывает запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц

С таким призывом выступили два ведомства, которые отвечают за защиту персональных данных, передает Русская служба ВВС. Они призывают запретить в общественных местах программы идентификации людей и по лицу, и по походке, по голосу, отпечаткам пальцев, ДНК и прочим биометрическим и поведенческим признакам. До этого Еврокомиссия предложила жестко ограничить использование ИИ, но не запрещать.
2021-06-22T23:04:05+03:00
2021-06-22T23:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 22 июня 2021
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