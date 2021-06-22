Власти Польши обвинили российские спецслужбы в причастности к недавней кибератаке

В Варшаве настаивают, что располагают доказательствами этого. Атака осуществлялась против электронных почтовых ящиков и страниц в социальных сетях, которые принадлежат польским политикам и другим гражданам. До этого Польское радио утверждало, что высшее руководство Польши, министры и депутаты от ряда партий якобы подверглись кибератаке с территории России. В свою очередь местная Gazeta Wyborcha писала, что Москва не имеет никакого отношения к этому.
2021-06-22T23:03:32+03:00
2021-06-22T23:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 22 июня 2021
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