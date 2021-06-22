Вологодский губернатор Кувшинников предложил запретить на месяц проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях

Вологодский губернатор Олег Кувшинников предложил запретить на месяц проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. В том числе остановить работу театров, кинотеатров, запретить проведении концертов, передает агентство «Интерфакс». Региональные власти уже рекомендовали работодателям перевести до половины сотрудников на дистанционную работу. На прошлой неделе была ограничена работа общепита, кафе и ресторанам запретили работать ночью, закрыли детские комнаты и зоны питания в торговых центрах. В областном правительстве говорят, что общее число госпитализированных с коронавирусом в регионе с начала июня выросло в три раза.