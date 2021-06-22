Жителям Китая ввели миллиард лоз вакцин от коронавируса, утверждают власти

Кампания стартовала полгода назад. Сейчас за два дня в КНР, по некоторым данным, делают столько же уколов, сколько в России сделали за все время пандемии. По предварительным подсчетам, 40% населения в Китаев удастся полностью провакцинировать уже до конца июня. К концу года ожидается 70% привитых.