Жителям Китая ввели миллиард лоз вакцин от коронавируса, утверждают власти

Кампания стартовала полгода назад. Сейчас за два дня в КНР, по некоторым данным, делают столько же уколов, сколько в России сделали за все время пандемии. По предварительным подсчетам, 40% населения в Китаев удастся полностью провакцинировать уже до конца июня. К концу года ожидается 70% привитых.
2021-06-22T23:01:40+03:00
2021-06-22T23:01:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 22 июня 2021
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