Пожарные ликвидировали возгорание в здании МВД России на Житной улице

Огонь охватил площадь в 10 кв. метров в серверной, горели кабели и оборудование, рассказал агентству «Москва» источник в экстренных службах города. По предварительным данным, пожар вспыхнул на шестом этаже. Источник агентства «Интерфакс» предположил, что причиной возгорания стала перегрузка системы охлаждения. Никто в результате ЧП не пострадал.