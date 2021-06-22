Пожарные ликвидировали возгорание в здании МВД России на Житной улице

Огонь охватил площадь в 10 кв. метров в серверной, горели кабели и оборудование, рассказал агентству «Москва» источник в экстренных службах города. По предварительным данным, пожар вспыхнул на шестом этаже. Источник агентства «Интерфакс» предположил, что причиной возгорания стала перегрузка системы охлаждения. Никто в результате ЧП не пострадал.
2021-06-22T23:01:18+03:00
2021-06-22T23:01:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 22 июня 2021
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