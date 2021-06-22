Прокуратура в Санкт-Петербурга признала незаконным задержание двух десятков подростков во время аниме-фестиваля

Ведомство постановило, что полицейские также незаконно удерживали несовершеннолетних в отделе полиции, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Речь идет об инциденте, который произошел в марте на мероприятии с участием 20 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Во время фотографирования один из пришедших достал радужный флаг, остальные стали с ним фотографироваться. Тогда владельцы площадки «Этажи» заперли подростков и вызвали полицию.