Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении корпорации Google

Ее обвиняют в том, что она не позволяет конкурентам размещать рекламу. В Брюсселе говорят, что отдельно будет изучаться политика Google в отношении отслеживания пользователей, чтобы убедиться в том, что она соответствует принципам добросовестной конкуренции.

