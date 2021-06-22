На второй линии метро Санкт-Петербурга восстанавливается движение поездов

Оно было прервано из-за сбоя. Все станции открыты для входа и выхода пассажиров, сказали в администрации подземки. Ранее приостанавливали работу «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения», а также конечная станция «Парнас». Причиной стало ЧП в тоннеле, где был перебит кабель. Из-за этого неск5олько составов остановились в тоннелях. Оттуда эвакуировали более 250 человек, по данным властей, никто не пострадал.