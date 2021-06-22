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22:04, 22 июня 2021

Правительство ищет пути по стабилизации оптовых цен на топливо на внутреннем рынке

За последние полгода они подскочили на 20%, а розничные цены растут в 1,5 раза быстрее инфляции – такие данные приводили ранее в Российском топливном союзе.

Задача правительства – гарантировать, что розничные цены на топливо на российском рынке не будут расти быстрее инфляции. Пока вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать увеличение еще на 1% минимальных объемов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива – это увеличит предложение и позволить сдержать рост цен. Но в министерстве также рассматривают вариант с введением временного запрета на экспорт бензина и регулирование региональных оптовых цен на топливо. Это обеспечило бы поставки на внутренний рынок, участники которого сейчас терпят убытки. Но такое решение не понравится нефтяникам, для которых экспорт нефти куда выгоднее продажи бензина внутри страны. Ранее источники агентства Интерфакс сообщили, что пока правительство согласилось не принимать кардинальных решений и посмотреть, сработают ли введенные ранее меры.

По прогнозам экспертов, в летний сезон рынку грозит очередной скачок цен на АЗС и дефицит топлива


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