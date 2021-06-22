Правительство ищет пути по стабилизации оптовых цен на топливо на внутреннем рынке

За последние полгода они подскочили на 20%, а розничные цены растут в 1,5 раза быстрее инфляции – такие данные приводили ранее в Российском топливном союзе.

Задача правительства – гарантировать, что розничные цены на топливо на российском рынке не будут расти быстрее инфляции. Пока вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать увеличение еще на 1% минимальных объемов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива – это увеличит предложение и позволить сдержать рост цен. Но в министерстве также рассматривают вариант с введением временного запрета на экспорт бензина и регулирование региональных оптовых цен на топливо. Это обеспечило бы поставки на внутренний рынок, участники которого сейчас терпят убытки. Но такое решение не понравится нефтяникам, для которых экспорт нефти куда выгоднее продажи бензина внутри страны. Ранее источники агентства Интерфакс сообщили, что пока правительство согласилось не принимать кардинальных решений и посмотреть, сработают ли введенные ранее меры.

По прогнозам экспертов, в летний сезон рынку грозит очередной скачок цен на АЗС и дефицит топлива