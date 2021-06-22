Власти Москвы пока не планируют ограничивать вход в магазины и городской транспорт по специальному коду

Однако там по-прежнему действует требование о ношении масок и перчаток, напомнили в мэрии. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин издал указ об ужесточении противокоронавирусных ограничений в столице. С понедельника в рестораны и кафе смогут попасть по коду, который получат те, кто полностью вакцинировался от коронавируса, переболел или сделал тест не позже трех дней до визита.

Требование касается в том числе и детей, сказал «Эху» глава департамента торговли Алесей Немерюк. Он пояснил, что если ребёнок переболел коронавирусом, то информация об этом появляется в его электронной карте, и он сможет посетить ресторан.

Немерюк напомнил, что результат теста действителен 3 дня.



Коды для посещения кафе и концертных площадок начнут выдавать с 25 июня. Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко пообещал, что сервис будет удобным как для россиян, так и для иностранных граждан. Лысенко добавил, что ПЦР-тесты перед посещением заведений должны быть сданы только в лабораториях Москвы, присоединённых к ЕМИАС.