Спрос на электроэнергию в России сегодня достиг рекордного значения

Основной причиной называют увеличение потребления на вентиляцию и кондиционирование из-за жары. С начала года потребление уже обгоняет показатели 2019 года, это дает надежды на полное восстановление спроса после прошлогоднего провала, пишет газета «Коммерсантъ». По словам аналитиков, увеличение спроса на электроэнергию не отразилось на ценах на электроэнергию.

