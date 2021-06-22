В полиции на ночь оставляют задержанных сегодня в Москве участников группы Pussy Riot

Всего в ОВД были доставлены четыре человека, в том числе Мария Алехина и муниципальный депутат Людмила Штейн. Адвокат еще одной задержанной, Анны Кузьминых, рассказал, что к его подзащитной вызывали «скорую помощь». На нее, а также на Штейн составили протоколы о неповиновении полиции. Ранее по этому обвинению на 15 суток была арестована еще одна участница группы. Вероника Никульшина.
2021-06-22T21:31:10+03:00
2021-06-22T21:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 22 июня 2021
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