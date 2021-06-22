В полиции на ночь оставляют задержанных сегодня в Москве участников группы Pussy Riot

Всего в ОВД были доставлены четыре человека, в том числе Мария Алехина и муниципальный депутат Людмила Штейн. Адвокат еще одной задержанной, Анны Кузьминых, рассказал, что к его подзащитной вызывали «скорую помощь». На нее, а также на Штейн составили протоколы о неповиновении полиции. Ранее по этому обвинению на 15 суток была арестована еще одна участница группы. Вероника Никульшина.