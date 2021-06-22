В Российском правительстве не подтверждают разработку программы по чипированию человеческого мозга

Решение о нецелесообразности дальнейших работ и прекращении финансирования было принято в конце прошлого года, сказали агентству ТАСС в Минобрнауки. Газета «КоммерсантЪ» написала сегодня, со ссылкой на ведомство, что в рамках программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» планировалось исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов — внешних устройств, которыми можно управлять напрямую с помощью электрических сигналов мозга. Газета утверждала, что проект одобрил президент.