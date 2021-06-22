Одному из соратников Алексея Навального не разрешили собирать подписи к выборам в Госдуму

Избирательная комиссия Даниловского района Москвы отказал бывшему главе столичного штаба политика Олегу Степанову в открытии специального счёта. Там сослались на запрет избираться в депутаты людям, которых признали причастными к деятельности экстремистской организации, рассказали соратники Степанова. Сам он настаивает, что в отношении него не было никакого судебного решения. А постановление суда о признании экстремистским штаба Навального еще не вступило в силу. Степанов сейчас находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм на зимних акциях в поддержку Навального.

