Президент театрального музея имени А.А. Бахрушина уволился в день своего назначения

Дмитрий Родионов ранее занимал пост директора. В министерстве культуры утверждают, что поначалу он согласился на новую должность и даже написал заявление. Однако позже в одностороннем порядке отказался от прежних договоренностей, и не сообщил об этом ни учредителям, ни новому гендиректору. Новым директором музея назначена бывший первый зам Родионова 30-летняя Кристина Трубинова. Газета «МК» писала, что ее назначение в музей два года назад вызвало конфликт, когда из учреждения уволились 45 человек, которые не захотели работать под началом Трубиновой.