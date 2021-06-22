Российское правительство объявило о ряде мер по сдерживанию цен на бензин

Министерство энергетики, по поручению вице-премьера Александра Новака, должно рассмотреть вопрос о целесообразности временного запрета экспорта бензина, а также установки максимально допустимых оптовых цен на топливо. Также будет повышен норматив продажи бензина и дизеля на бирже. Этим утром у Новака прошла встреча с топ-менеджерами нефтяных компаний, на которой обсуждалась ситуация на рынке. Источники агентства «Интерфакс» утверждали, что правительство пока не будет принимать кардинальных мер на топливном рынке. Оптовые цены, по словам экспертов, за полгода выросли уже на 20%, а розничные растут в 1,5 раза быстрее инфляции.