Организаторы российской части чемпионата Европы по футболу не поднимали вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга

Там сказали агентству РИА Новости, что пока готовятся к завтрашней игре. При обсуждении ситуации представители УЕФА никаких опасений не высказывали, добавили в оргкомитете. Ранее представители Союза европейских футбольных ассоциаций сказали агентству «Интерфакс», что у руководства России и Санкт-Петербурга есть право отказаться от проведения дальнейших матчей первенства из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

