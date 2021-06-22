В России сократилось количество миллионеров

В то же время во всем мире общее число долларовых миллионеров выросло более чем на 5 млн. человек. Снижение их количества в России специалисты банка объясняют в том числе девальвацией российской валюты. Также меньше стало миллионеров в Индии, Бразилии, Таиланде, Чили, Мексике, Саудовской Аравии и Гонконге.

