Нынешний руководитель Мьянмы поблагодарил Россию за военную помощь

Благодаря ей вооруженные силы республики стали одними из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал генерал Мин Аунг Хлайн на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он отметил и личный вклад главы российского военного ведомства, передает агентство «Интерфакс». Хлайн находится с визитом в Москве. В феврале он возглавил военный переворот, который привел к смещению гражданского руководства Мьянмы и аресту лидеров страны. Между тем на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом прекратить военную помощь Мьянме, где есть погибшие в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности.