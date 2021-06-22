Нынешний руководитель Мьянмы поблагодарил Россию за военную помощь

Благодаря ей вооруженные силы республики стали одними из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал генерал Мин Аунг Хлайн на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он отметил и личный вклад главы российского военного ведомства, передает агентство «Интерфакс». Хлайн находится с визитом в Москве. В феврале он возглавил военный переворот, который привел к смещению гражданского руководства Мьянмы и аресту лидеров страны. Между тем на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом прекратить военную помощь Мьянме, где есть погибшие в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности.
2021-06-22T20:04:33+03:00
2021-06-22T20:06:47+03:00
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20:04, 22 июня 2021
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