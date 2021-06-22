В России вновь отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

В Екатеринбурге перенести крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night. Он должен был пройти в конце недели. Из-за эпидемиологической ситуации его перенесли на неопределенный срок. В прошлом году он состоялся только осенью. В Санкт-Петербурге с конца июля на конец августа перенесли VK Fest. Ранее был отменен рок-фестиваль «нашествие», который должен был пройти на юге Московской области. В Самарской области отменили Грушинский фестиваль, а в Тульской – «Дикая мята». Между тем праздник выпускников «Алые паруса» в северной столице не отменяют, несмотря на непростую ситуацию с заболеваемостью. Он состоится в пятницу. При этом организаторы приняли решение, что на нем будут присутствовать только сами выпускники.