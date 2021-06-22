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19:32, 22 июня 2021

В Токио госпитализирована губернатор японской столицы

68-летняя Юрико Коикэ, как передает местное агентство Kyodo, последнюю неделю испытывала недомогание из-за большого объема скопившейся работы. Сегодня в ходе общения с журналистами она, по словам очевидцев, тяжело дышала. Ранее Коикэ планировала отдохнуть до конца текущей недели из-за излишней усталости. Сейчас губернатор работает одновременно над мерами по борьбе с коронавирусом и подготовкой проведения летних Олимпийских игр, которые стартуют через месяц.


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