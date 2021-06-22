Иностранные граждане уже на этой неделе получат возможность сделать в Москве прививку от коронавируса

Как сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, уже сейчас в городе есть немало иностранцев, кто получил прививку препаратом «Спутник V». Те, кто приехал в Москву на несколько дней, могут сделать тест на коронавирус и в течение трех дней после также посещать заведения общепита. Власти планируют использовать для вакцинации иностранцев в Москве «Спутник Лайт», он предполагает только один укол.