Иностранные граждане уже на этой неделе получат возможность сделать в Москве прививку от коронавируса

Как сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, уже сейчас в городе есть немало иностранцев, кто получил прививку препаратом «Спутник V». Те, кто приехал в Москву на несколько дней, могут сделать тест на коронавирус и в течение трех дней после также посещать заведения общепита. Власти планируют использовать для вакцинации иностранцев в Москве «Спутник Лайт», он предполагает только один укол.
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