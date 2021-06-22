Температура воздуха в Москве установила сегодня новый рекорд

В городе было зафиксировано более 32 градусов, говорят в Гидрометцентре. Последний раз так жарко в столице 22 июня было в 1917 году.

Пассажирам московского метрополитена из-за жары начали раздавать воду на некоторых станциях. Как сказала представитель Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина, при необходимости географию раздачи воды могут увеличить.

Лапушкина также объясняла, что на каждой станции установлены специальные датчики. В едином диспетчерском центре московского метрополитена следят за температурой, и, если возникает необходимость, увеличивают подачу холодного воздуха в тоннели.