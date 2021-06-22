Две вакцины от коронавируса поступают в Москву в недостаточном количестве, признают в мэрии

В то же время там заверили, что стремятся предоставить москвичам максимально возможное количество препаратов. Сегодня стало известно, что в городе закончилась вакцина «КовиВак», запись на прививку этим препаратом приостановили. До этого она была доступна в шести московских поликлиниках. Привиться сейчас в городе можно вакциной «Спутник V» и «ЭпиВакКороной».

