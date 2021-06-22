Представители ресторанного бизнеса по-разному оценивают ужесточение ограничений в Москве

Владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов сказал «Эху», что требования, которые вступят в силу на следующей неделе, разорят ресторанный бизнес. В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал агентству «Интерфакс», что новая система все же лучше, чем полный карантин. Основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров полагает, что ужесточение ограничений — единственно верный шаг в нынешней тяжелой эпидемиологической ситуации.

Экономист Сергей Алексашенко сказал в эфире «Эха», что по его мнению часть представителей бизнеса может серьёзно пострадать.

Алексашенко добавил, что такими ограничениями власть посылает неправильные сигналы и дискриминирует граждан. От отметил, что многие представители власти до сих пор появляются на официальных мероприятиях без масок.