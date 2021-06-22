«Коммерсант»: Российские власти разрабатывают федеральную программу по вживлению чипов в мозг человека

Это, по словам источников издания, необходимо для управления устройствами и получения от них информации. Чиновники, впрочем, отрицают такие планы. Андрей Гаврилов разбирался в ситуации.

Программа, как рассказал собеседник газеты Коммерсант близкий к министерству образования и науки, рассчитана до 29-го года. Она называется «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Создана рабочая группа при министерстве, на программу планируют выделить больше 50-ти миллиардов рублей, пишет издание. Средства могут поступить из национальных проектов Наука, Здравоохранение, Демография и ряда других. Проект по данным газеты предполагает разработку технологии нейроинтерфейсов. Она позволяет напрямую управлять компьютером или другим внешним устройством, посылая электрические сигналы мозга, которые превращаются в команды. Технологии как предполагают разработчики помогут управлять сложными устройствами, в том числе самолетами, автомобилями и даже атомными станциями не только поблизости, но и удалённо. Люди смогут работать в недоступных местах с высокой радиацией, а также космосе. В пресс-службе министерства образования и науки отрицают работу над программой по вживлению чипов в мозг человека. Исследовательская программа была, но правительство признало её нецелесообразной и в конце прошлого года отказалось от финансирования, сообщили в ведомстве. Пресс-секретарь президента в то же время дал понять, что ничего не знает об этой программе. Коммерсант утверждал, что её якобы лично одобрил Владимир Путин. Эксперты издания рассказали, что технологии «мозг — компьютер» уже давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний.

Опыты в области нейроэлектроники проводят за океаном. Этим занимается компания Neuralink, созданная Илоном Маском. Он минувшей зимой рассказал об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа, который позволял ей силой мысли играть в видеоигры, напоминает газета РБК.