УЕФА оставляет за руководством Санкт-Петербурга право решать вопрос о проведении оставшихся матчей ЧЕ

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций сказали агентству «Интерфакс», что этот вопрос также находится в ведении национальных органов власти. Так в организации ответили на вопрос о возможном переносе матчей из северной столицы в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Какие именно страны могут принять в этом случае игры первенства, там не уточнили.