Рестораны и кафе будут сами обеспечивать проверку цифровых кодов на входе, говорят в мэрии

Со следующей недели в столице ужесточают противокоронавирусные ограничения. В частности, в заведения общепита будут пускать только по коду, который подтверждает, что его обладатель переболел, вакцинировался от коронавируса или сделал тест не позднее чем за три дня до визита. Как сказал «Эху» руководитель столичного Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, никаких дополнительных затрат для введения проверки кодов не потребуется. Отдельно он отметил, что код получат только те, кто сделал обе прививки.
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