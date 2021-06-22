Новые задержания оппозиционных активистов в Москве

Участницу Pussy Riot Марию Алехину и руководителя московского отделения партии «Другой России Эдуарда Лимонова» Ольгу Шалину везут в ОВД «Кунцево», пишет интернет-=издание «Открытые медиа». Ране были задержаны еще несколько участников Pussy Riot, в том числе муниципальный депутат Люся Штейн. Сообщается, что ее обвинили в неповиновении полиции. Это может грозить арестом до 15 суток. Ранее такое наказание суд назначил другой участнице группы, Веронике Никульшиной.