США начали размещение систем ПРО в Польше. Они будут находиться на севере страны

Это передает агентство ТАСС. В марте там уже была завершена и протестирована работа радара. Строительные работы завершатся в следующем году. Ранее в Вашингтоне объясняли размещение ПРО в Польше необходимостью защитить Западную Европу от иранских ракет. В российском руководстве расценивают появление таких систем как часть ядерного потенциала США в Европе.