Образовательная акция «Тотальный диктант» не получила в этом году президентский грант

Организаторы называют такое решение политическим.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сказала, что после образовательной акции этого года можно было прогнозировать любое развитие событий и решение ответственных за распределение грантов нельзя назвать неожиданным. В интервью сайту «Газета.Ru» она заявила, что решение основано не на объективной оценке конкурсной заявки, а на позиции проекта и приглашении таких авторов как Дмитрий Глуховский.

Ольга Ребковец отметила, что теперь нужно будет сокращать расходы и искать финансирование из других источников. Однако в интервью «Эху» она подчеркнула, что акция «Тотальный диктант» состоится в любом случае.

В ноябре во время подготовки «Тотального диктанта-2021» Россотрудничество отказалось проводить за границей образовательную акцию. Это произошло после того, как автором текста был выбран писатель Дмитрий Глуховский. Сам он говорил, что ведомство отказалось поддерживать проект из-за его политической позиции.

Заявку в фонд организаторы «Тотального диктанта» подавали на 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере 97 миллионов рублей.