В «Голосе» пришли к выводу, что в современной России пассивного избирательного права лишены свыше 9 миллионов человек.

Это больше чем в раннесоветский период отечественной истории. Такие данные приводятся в аналитическом докладе организации, которую власти относят к числу НКО-иноагентов.

Действующее законодательство по количеству оснований для лишения пассивного избирательного права и по числу затронутых этими ограничениями лиц превосходит советские законы, начиная с 1961 года. Общее количество российских граждан, которым государство на данный момент запрещает баллотироваться на выборах, составляет около 8% от общего числа избирателей. Это следует из данных доклада «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году». В сравнении с 2016 годом, когда проходили предыдущие выборы депутатов нижней палаты российского парламента, ситуация с реализацией права быть избранными, существенно ухудшилась. Авторы доклада отмечают, что указанные цифры основаны только на информации от госорганов. Подсчитать точное число «лишенцев» практически невозможно. По словам экспертов, в указанные девять миллионов не входят те, кто может оказаться лишен пассивного избирательного права после принятия нового закона о запрете баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Большая часть из тех, кому временно нельзя выдвигаться на выборные должности – люди со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. Их число может превышать шесть миллионов человек, отмечает «Голос». Кроме того, многие россияне лишены возможности избираться из-за судимости – участвовать в выборах не могут люди, осужденные нескольким сотням уголовных статей. Только в прошлом году в законодательство было введено около полусотни новых уголовных составов. Число тех, кто не сможет избраться по «политическим» причинам, по данным «Голоса», пока не так велико. Однако оно может вырасти многократно из-за так называемых «антиэкстремистских» поправок.

В этом месяце в силу вступили поправки, лишающие права быть избранными лиц, «причастных» к деятельности организаций, которые были признаны «экстремистскими». К числу таких организаций были отнесены и структуры, связанные с работой политика Алексея Навального.